Kilis Belediyesi'nden gıdada sıfır tolerans! Denetimde yakalandılar: Hepsi toplatılıp imha edildi

Kilis'te hijyen kurallarına uymayan bir nar ekşisi imalathanesi kapatıldı.



Kilis Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Çağlar Yaşar ile denetim yapan zabıta müdürlüğü ekipleri, Şıh Mehmet Mahallesi'ndeki nar ekşisi imalathanesinin hijyen kurallarına uymadığını tespit etti.