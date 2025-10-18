Kilis Belediyesi'nden gıdada sıfır tolerans! Denetimde yakalandılar: Hepsi toplatılıp imha edildi
18.10.2025 - 17:10Güncellenme Tarihi:
Kaynak : AA
Kilis Belediyesi Zabıta ekipleri, Şıh Mehmet Mahallesi'nde gelen bir ihbar üzerine gerçekleştirdikleri denetimde, hijyen kurallarına uymayan bir nar ekşisi imalathanesini tespit etti. Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Çağlar Yaşar'ın da katıldığı denetimde, sağlıksız ve mikrobik ortamda nar ekşisi üretildiği belirlendi. İmalathane derhal 3 gün süreyle kapatıldı.
Kilis'te hijyen kurallarına uymayan bir nar ekşisi imalathanesi kapatıldı.
Kilis Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Çağlar Yaşar ile denetim yapan zabıta müdürlüğü ekipleri, Şıh Mehmet Mahallesi'ndeki nar ekşisi imalathanesinin hijyen kurallarına uymadığını tespit etti.
Yaşar, ihbar üzerine imalathaneye geldiklerini, işletmede sağlıksız ortamda nar ekşisi üretildiğini belirtti.
İmalathaneyi 3 gün kapatacaklarını dile getiren Yaşar, "Tekrarı halinde yaptırımı daha da ağır olacak. Bütün denetimler sıklıkla devam edecek. Gıda maddesi satılan neresi varsa denetlenecek." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, hijyenik olmayan ortamda üretilen ürünler toplanarak zabıta ekipleri tarafından imha edild