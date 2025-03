Kendisi üretici eşi çoban! Kadın girişimci kocasının sigortasını ödüyor

"Devletin imkanı her zaman sizin emrinizdedir"

Tarım ve hayvancılığın teşvik edilmesi amacıyla devletin sunduğu desteklere dikkat çeken Vali Makas, üreticilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Devletin her zaman üreticinin yanında olduğunu anlatan Vali Makas, "Şunu iyi bilin, devletin imkanı her zaman sizin emrinizdedir. Sizinle beraber yol yürümeye, üretimi artırmaya hep birlikte varız. Özel İdaremiz de bu noktada her zaman yanınızda olacak. Hem KOP İdaremizin hem de Bakanlığımızın vermiş olduğu desteklerle hayvancılığı teşvik edici sıvat ve gölgelik dağıtımları yapıldı. Onların da hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.