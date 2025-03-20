Kendisi üretici eşi çoban! Kadın girişimci kocasının sigortasını ödüyor

"İyi ki varsınız"

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilerle gerçekleştirdiği iftar buluşmasına değinen Vali Makas, tarımın stratejik önemine dikkat çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, iftar programında tarımın önemine zat-ı şahaneleri işaret ederken tarım üzerinde ne kadar oyun oynandığını anlattı. Emin olun, üretim bizim için kıymetli ama sizler çok daha kıymetlisiniz. İyi ki varsınız" şeklinde konuştu.Koç desteğinden yararlanan üreticilerden Sultan İlgün, "25 senedir bu işi yapıyoruz. Koyunculukla uğraşıyoruz, çiftçiyiz. Ben eşimin sigortasını ödüyorum. Eşim çoban olarak koyunlarımızı güdüyor. Koyunları sağıyorum, sütünü ve yoğurdunu satıyorum. Kuzular, oğlaklar adeta çocuğumuz gibi. Biraz zor oluyor ama bu işi çok seviyoruz" diye konuştu.Destekten yararlanan Erdoğan Okyay ise, "Devletimize ve Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz. Bu koçları destekle aldık. İnşallah herkese bereketli olur" dedi.