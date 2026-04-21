Kemaliye’nin tarihi zırhı akademisyenlere emanet! UNESCO yolundaki 'Saklı Cennet'te büyük seferberlik: Ahşap ve metal dokular tek tek temizleniyor!

Yaklaşık 1,5 ay sürecek çalışma kapsamında, orijinalliğini koruyan bir dükkânda ahşap ve metal aksamın temizliği ile koruma uygulamaları gerçekleştiriliyor.



Öğretim görevlisi Türkan Sarp, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Kemaliye’de geleneksel cephe özelliklerini koruyan yapıların sayısının azaldığını belirterek, "Var olan orijinal cepheyi koruyan bir dükkân üzerinde çalışıyoruz. Amacımız, bu yapıların yeni malzemelerle değiştirilmesi yerine özgün haliyle korunabileceğini göstermek." dedi.