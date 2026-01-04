Kedisi tarafından ısırılan vatandaş antibiyotik verilerek gönderildi! Enfeksiyon kapan parmağı kopma noktasına geldi

3

Dedi ki, 'Sana kim konsültasyon açtıysa onun yanına gitmen gerekiyor.' Ben de kayıt birimine giderek olayı tekrar anlatım. Bu sefer de beni hastanenin başka ilgili başka bir yere yönlendirdiler. Bu sefer de ilgili doktor dedi ki 'Seni neden diğer tarafa göndermediler?' Çünkü hayvan ısırığı vakalarında orası bakıyormuş. Ben de dedim ki orası beni kabul etmedi. O da bana, 'Ben niye kabul edeceğim o zaman.' Ben de elimin şişliğini görüşüyorsunuz ne yapılması gerekiyor diye sordum. O da dedi ki, 'Seni kabul eden bir yer buldum, sen ona şükret dedi.' Kan tahlillerimi aldı. Acil ultrason, röntgen vs... Ultrasonu çeken doktor elimde serbest sıvı gözlemledi" dedi.