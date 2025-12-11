Kazı alanına gelince karşılaştılar! Derhal ertelendi: Sırrı araştırılıyor
Kütahya Valisi Musa Işın, Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette kazı başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, antik kentte yürütülen çalışmalardaki son durumu aktardı.
Yaklaşık 2 bin yıllık tarihe sahip Aizanoi'de Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle sürdürülen kazıların, Geleceğe Miras Projesi kapsamında bu yıl hız kazandığı belirtildi.
Prof. Dr. Coşkun, Zeus Tapınağı çevresindeki kazıların tamamlandığını, tapınağın taşıdığı statik riskler nedeniyle hazırlanan restorasyon projesinin bahar aylarında uygulamaya başlanmasının hedeflendiğini ifade etti.
Vali Işın yaptığı açıklamada, Aizanoi'nin Kütahya ve bölge turizmi için stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:
"Aizanoi, Kütahya'mız için çok kıymetli bir kültürel mirastır. Hocamız ve ekibi burada çok değerli bir çalışma yürütüyor. Restorasyon projesi 2026 yılı yatırım programına alındı."
"Bakanlığımızın bu süreçte gösterdiği özel ilgi için şükranlarımızı sunuyoruz. Eserlerin ayağa kalkması hem tarihimize hem de turizmimize büyük katkı sağlayacaktır."
Vali Işın, restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından antik tiyatro ve stadyum alanlarının da projeye dahil edileceğini, bu yapıların da ihya edilmesiyle Aizanoi'nin uluslararası ölçekte önemli bir turizm cazibe merkezine dönüşeceğini kaydetti.
Ziyaret, kazı alanlarında yapılan incelemeler, ekip değerlendirmeleri ve Aizanoi'nin geleceğine yönelik planlamaların ardından sona erdi.