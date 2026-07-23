Kazdağları'nın tescilli lezzeti dünyayı fethetti: Kazdağı siyah balı üst üste 5. kez dünya birincisi oldu

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Bayramiç bölgesinde arıcılık faaliyetlerini sürdüren Dr. Gökhan Aydoğdu ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Deveci, geçtiğimiz yıl düzenlenen bal hasadı etkinliklerine de katıldıklarını dile getirdi.Kazdağı siyah balının uluslararası düzeyde önemli bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Deveci, "Dünyada ve Türkiye'de önemli dereceler elde eden, yüksek kaliteye sahip bu balı bölgemizde üretiyoruz. Kooperatif ortaklarımız ve arıcılarımız tarafından üretilen bu değerli ürünün tüketiciler tarafından tercih edilmesini tavsiye ediyoruz" dedi.Analiz sonuçları, kalite özellikleri ve uluslararası başarılarıyla öne çıkan Kazdağı siyah balının bölgenin önemli tarımsal değerlerinden biri olduğunu kaydeden Deveci, tüketicilerin bu üründen faydalanmalarını önerdi.