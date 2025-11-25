Kayserili öğrenci icat etti! ABD'de görüp 3 haftada hazırladı: Anlık uyarılar gönderiyor

3

Üç haftalık çalışma sonucu ortaya çıkan projeyi altı ay önce 5 katlı apartmanın çatısına kurduğunu ve sağlıklı veriler aldığını belirten Şaş, şöyle konuştu:"Babamla demir çubukları kaynatarak iskele oluşturduk. Üzerine hazır alınabilen sensörler yerleştirdik. Rüzgar, yağmur ölçerimiz var, ısı ve gaz sensörü var. Sensörler sayesinde iki saniyede bir otomatik olarak bilgiler güncelleniyor, içerisindeki mikro bilgisayar sayesinde bunu ses olarak kişiye ulaştırabiliyoruz frekans üzerinden. Mikro işlemcinin içinde bizim ses kayıtlarımız tanımlı. Kar yağışı, sağanak uyarılarımız var, bu uyarıları otomatik olarak veriyor. Ortamdaki gaz arttığında sesli uyarı veriyor."