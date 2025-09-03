Kayserili gençlere müjde! Üç mahallede çalışmalar bitmek üzere, ücretsiz olarak kullanıma açılacak

2

Futbol sahaları, modern aydınlatma sistemleri, güvenli zemin kaplamaları ve çevre düzenlemeleriyle mahallede gençlerin buluşma noktası haline geliyor. Gençlere sporu sevdirmek, daha sağlıklı ortamlarda futbol oynamalarına imkân sağlamak amacıyla Ağırnas, Gesi ve Esenyurt Mahallesi’ne başladığımız futbol sahalarını tamamlamak üzereyiz. Gençler, spor sahalarında hem fiziksel gelişimlerini destekliyor hem de takım ruhunu ve sporun birleştirici gücünü erken yaşlarda öğreniyor.