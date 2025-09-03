Kayserili gençlere müjde! Üç mahallede çalışmalar bitmek üzere, ücretsiz olarak kullanıma açılacak
Kaynak : İHA
Gençlerin sağlıklı bir yaşam sürmeleri ve daha sosyal bireyler olmaları amacıyla mahallelere kazandırdığı modern futbol sahalarıyla örnek bir hizmet sunan Melikgazi Belediyesi, 3 ayrı mahalleye futbol sahası yapıyor.
Spor alanları oluştururken, aynı zamanda sosyal dayanışmayı ve mahalle kültürünü de pekiştirmek istediklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçemize 6,5 yılda 21 adet futbol sahası kazandırdık. Gençlerimizi seviyor, onların mutlu olacağı keyifle vakit geçireceği tesisler ve sahalar yapmaya önem veriyoruz.
Futbol sahaları, modern aydınlatma sistemleri, güvenli zemin kaplamaları ve çevre düzenlemeleriyle mahallede gençlerin buluşma noktası haline geliyor. Gençlere sporu sevdirmek, daha sağlıklı ortamlarda futbol oynamalarına imkân sağlamak amacıyla Ağırnas, Gesi ve Esenyurt Mahallesi’ne başladığımız futbol sahalarını tamamlamak üzereyiz. Gençler, spor sahalarında hem fiziksel gelişimlerini destekliyor hem de takım ruhunu ve sporun birleştirici gücünü erken yaşlarda öğreniyor.
Böylece gençlerimiz boş zamanlarını verimli değerlendiriyor. Futbol sahalarında vakit geçiren çocuklar ve gençler, zararlı alışkanlıklardan da uzak kalır. Spora yapılan yatırımlarımız gençliğin enerjisini doğru alanlara yönlendiriyor ve ilçemiz yaşamına hareket katıyor. Yeni yatırımlarımızla gençlerimizin yanında olmaya, sporu desteklemeye devam edeceğiz. Yeni yaptığımız 3 futbol sahamız ilçemize ve gençlerimize hayırlı olsun" dedi.