Kayserili çiftçiler dikkat! Meteoroloji'den kritik zirai don uyarısı
20.09.2025 - 17:04Güncellenme Tarihi:
Kaynak : İHA
Meteoroloji'den Kayseri için önemli bir uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 4 ilçede hafif kuvvette zirai donun etkili olacağı belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri'de hafif kuvvette zirai donun etkili olacağı belirtildi.
Yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre Kayseri’nin Akkışla, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza ilçelerinde hafif kuvvette zirai don beklenmektedir" denildi.
21.09.2025 Pazar günü gece yarısı başlayacak olan don tehlikesinin 22.09.2025 Pazartesi günü sabah saat 10:00'a kadar sürmesi bekleniyor.