Kayseri'de yanlışlıkla gömüldü! Annemiz diyerek başka kadının cenazesini aldılar

Fatma Adıbelli'nin yakını Bülent Ersöz, başından geçen olayı anlatarak; "Cenazemizi pazar günü alarak buraya getirdik. Çocukları yurtdışında olduğu için salı günü defnedecektik. Onlarda geldiler. Dün işlemleri yapıldı. Cenazeyi teslim almak üzere geldiğimizde cenazemizin morgda olmadığını gördük. Yaptığımız araştırmada Yozgat Ovakent'te bir cenaze ile karıştırıldığını öğrendik. Oraya gittik ve savcı talimatıyla jandarma eşliğinde cenazemizi aldık. Cenazemiz orada defnedilmişti. Biz gerekli şikayetlerde bulunacağız. Ovakent'teki cenaze sahipleri "annemiz" diyerek alıp götürmüşler ve defnetmişler. Onlar cenazemiz kalktı diye biliyor ama cenazeleri halen burada. Cenazemizi de elbiselerinden tanıdık. Yıkadıktan sonra eşyalarını oraya koymuşlar" diye konuştu.