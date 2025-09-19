Kayseri'de üretildi, Avrupa'nın diline düştü! Sokak arasında 12 ton yapılıyor, kilosu 750 lira
Kaynak : AA
Kayseri'nin Cırgalan Mahallesi'nde yıllardır ata tohumuyla üretiliyor. Coğrafi işaret de alan ürün müstakil evlerin damları, sokak araları ve balkonlarda üretiliyor. Mart ayında ekilen ve ağustosun sonunda hasadına başlanan ürün Avrupa'da kapış kapış gidiyor.
Kent merkezindeki mahallede yaşayanların geçim kaynağı olan Cırgalan biberi, acısı ve aromasıyla çemene, pastırmaya lezzet katıyor, ev yemeklerine tat veriyor.
Yöre halkı tarafından mart ayında ekilen ve ağustosun sonunda hasadına başlanan Cırgalan biberi, ardından kadınlar tarafından çöpünden ayrılarak temizleniyor.
Ata tohumundan üretilen biberler, daha sonra parçalanarak mahalledeki müstakil evlerin damları, sokak araları ve balkonlarda kurutulmaya bırakılıyor.
Kurutulurken uzun çubuklarla sık sık karıştırılan biberler, acı damarları çıkarılıp elendikten sonra değirmende kırmızı toz biber haline getiriliyor.
Yılda yaklaşık 10-12 ton üretilen biber, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra gurbetçiler aracılığıyla yurt dışına da ulaştırılıyor.
Biber yetiştiricisi Muammer Nahit, AA muhabirine, biberin kıymetini bilenler tarafından tercih edildiğini söyledi.
Avrupa'ya da biber gönderdiğini anlatan Nahit, "Akrabalarımız Avrupa'ya götürdü, çevresi beğenince istemeye başladılar. Ata tohumundan yetiştiriyoruz. Çocuğu nasıl büyütüyorsan bunu da aynı öyle büyütüyorsun. Dalında kızarınca topluyoruz, çöpünü alıyoruz, yırtıyoruz, kurutuyoruz ve tozunu alıyoruz. Değirmende toz haline geliyor. Kilosu 750 lira. Çok acı değil. Acı isteyen Kahramanmaraş'ın, tatlı isteyen Nazilli'nin, normal acı isteyen de bizim biberi alacak." diye konuştu.