Kayseri'de toplu taşımaya zam! İşte yeni ücret tarifesi

3

Ayrıca meclis üyeleri tarafından, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Tomarza, Sarıoğlan, Sarız, Yahyalı, Yeşilhisar, Pınarbaşı ve Özvatan ilçelerinde ücretli öğretmen kadrosunda görev yapan öğretmenler için indirimli kart tahsis edilmesi ve uygulama esaslarının belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu da görüşüldü. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Vekili Ahmet Bostancı, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.