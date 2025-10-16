Kayseri'de toplu taşımaya zam! İşte yeni ücret tarifesi
Kaynak : İHA
Kayseri'de toplu taşıma ücretlerine zam geldi. Yeni tarifeye göre tam bilet 31,25 TL, indirimli bilet ise 17,20 TL oldu. Abonman ücretleri de artarken düzenleme 18 Ekim 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci birleşimi, Başkan Vekili Ahmet Bostancı başkanlığında gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, 4 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlandı. Mecliste, Melikgazi Belediyesi’nin 500 milyon TL, Sarız Belediyesi’nin 30 milyon TL ek bütçe talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşüldü. Talep, meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi.
Toplu taşıma ücret tarifesinde güncelleme yapılması talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu’nu görüşen meclis üyeleri talebi kabul etti. Bu kapsamda, yeni tarifeye göre, tam bilet 31,25 TL, indirimli bilet 17,20 TL olarak güncellendi. Aylık 150 biniş hakkı bulunan indirimli abonman bilet 500 TL (1 biniş 3,3 TL), yine aylık 150 biniş hakkı bulunan tam abonman bilet ise 1.450 TL (1 biniş 9,6 TL) olarak belirlendi. İlçe ulaşım tarifeleriyle birlikte güncellenen toplu ulaşım ücretleri kent genelinde 18 Ekim 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.
Ayrıca meclis üyeleri tarafından, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Tomarza, Sarıoğlan, Sarız, Yahyalı, Yeşilhisar, Pınarbaşı ve Özvatan ilçelerinde ücretli öğretmen kadrosunda görev yapan öğretmenler için indirimli kart tahsis edilmesi ve uygulama esaslarının belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu da görüşüldü. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Vekili Ahmet Bostancı, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.