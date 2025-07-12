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Kayseri'de termometreler 40 dereceyi gördü, havuzlar çeşmeler doldu taştı!

12.07.2025 - 17:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Kayseri'de hava sıcaklıkları 40 dereceyi aşarak hayatı olumsuz etkiliyor. Termometrelerin zaman zaman 44 dereceyi gösterdiği şehirde, vatandaşlar serinlemek için ağaç altlarına, vantilatörlerin önüne, hatta süs havuzlarına akın etti.

1Kayseri'de termometreler 40 dereceyi gördü, havuzlar çeşmeler doldu taştı!

Hava sıcaklıklarının zaman zaman 44'ü gösterdiği Kayseri'de vatandaşlar serinlemenin yollarını aradı. Kimileri ağacın altında oturarak, kimileri ayaklarını soğuk su dolu kovanın içerisine sokarak serinlemeye çalıştı.

2Kayseri'de termometreler 40 dereceyi gördü, havuzlar çeşmeler doldu taştı!

Kayseri'de aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklıklarının 40'ı aştığı şehirde vatandaşlar da serinlemenin yollarını arıyor.

3Kayseri'de termometreler 40 dereceyi gördü, havuzlar çeşmeler doldu taştı!

Kimi vatandaşlar ağaç altında oturmayı tercih ederken, kimileri ise sokağa vantilatör koyarak aşırı sıcaktan korunmaya çalıştı. Bazı çocuklar da süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışınca ortaya ilginç görüntüler oluştu.

4Kayseri'de termometreler 40 dereceyi gördü, havuzlar çeşmeler doldu taştı!

Cumhuriyet meydanında bulunan çeşme önünde ise, yüzünü yıkamak isteyen vatandaşlar tarafından kuyruk oluşturuldu.

5Kayseri'de termometreler 40 dereceyi gördü, havuzlar çeşmeler doldu taştı!

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; il genelinde hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği ve kronik hastalığı bulunanların öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.