Kayseri'de öğrencilere ilk kez sunuldu! Kurulumu bitti: Maliyeti az, verimi çok!

Kayseri Üniversitesi Develi Kampüsü'ndeki Ata Tohumu Uygulama Araştırma Merkezi, öğrencilerine akıllı seracılık eğitimleri vererek yerel ata tohumu üretiminde kullanılacak tohumları çoğaltmayı ve bu tohumları bölge halkı ile paylaşmayı amaçlıyor. Ata Tohumu Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü ve Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Handan Şapcı Selamoğlu, "Bu seramızı hem bölümümüzün öğrencilerinin uygulama yapacağı sera olarak kullanacağız hem de ata tohumu uygulamaları, araştırmalarını ve yetiştiricilik yaparken kullanacağız. Yöresel olarak toplayacağımız ata tohumlarını çoğaltıp, muhafaza edip, insanlara dağıtmayı amaçlıyoruz. Belediyelerimiz ile iş birliği içerisinde yürütüyoruz" şeklinde konuştu. Akıllı Seracılık programının yeni açıldığını vurgulayan Selamoğlu, "Yeni bir programımız da açıldı, Akıllı Seracılık programı, bu kapsamda da öğrencilerimizi tam otomasyonu bu serada uygulamalar yaparak, eğitimi görerek öğrenecekler, bizim için çok önemli katkılardan dolayı Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz" dedi.