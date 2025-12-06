Kayseri'de mezarlıkta sırrı bilinmiyor! Mahalleli fark etti: Buraya ait değil

5

Taşların incelenmesi ve üzerindeki yazıların deşifre edilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Özsoy, "Buradaki iki taşa çok yakından baktığınız zaman bizi en çok şaşırtan buraya ait olmayan bir taş. Bu kadar ihtişamlı bir mezar taşını ilk gördüğümüzde Selçuklu dönemini anlatan bir görüntü var. Çeşitli figürler var, oldukça sanatvari bir duruşu da var. Bununla beraber belki bir eksik kitabe olabilir. Bölgede bulamadığımız veya eksik olan bir kitabe buraya nakledilmiş olabilir. Veya bir kümbet parçası olabilir, yazı sitili uyuyor. Başka bir tahmin de bu bir lahit olabilir, Türk İslam Kültürü'nde böyle yapılarımız var. Bu lahit buraya yatay değil de dikine yerleştirilmiş olabilir. Arkasına ve önüne baktığımız zaman her iki tarafında da süslemelerin olması benzer çağrışım yapıyor. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki; buraya ait olmayan bir taş. Gerçekten bu hikaye doğru mu, onu da bilemiyoruz. Fakat çalışılması gereken, üzerinde yazanların deşifre edilmesi gereken önemli bir taş olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.