Kayseri'de korkutan deprem; bazı evlerde hasar oluştu!
26.08.2026 - 17:58Güncellenme Tarihi:
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmazken bazı evlerde hasar oluştu.
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BAZI EVLERİN DUVARLARI ZARAR GÖRDÜ
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde Yukarıborendere Mahallesi'ndeki bazı evlerin duvarında çatlaklar oluştu, bir evin duvarı da kısmen yıkıldı. AFAD ve İl Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı. Bölgede şu ana kadar başka bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.
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Kayseri Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.