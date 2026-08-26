Kayseri'de korkutan deprem; bazı evlerde hasar oluştu!

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Kayseri Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.