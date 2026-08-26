GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKayseri'de korkutan deprem; bazı evlerde hasar oluştu!
HaberlerGündem Haberleri Kayseri'de korkutan deprem; bazı evlerde hasar oluştu!

Kayseri'de korkutan deprem; bazı evlerde hasar oluştu!

26.08.2026 - 17:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)-

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmazken bazı evlerde hasar oluştu.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Kayseri'de korkutan deprem; bazı evlerde hasar oluştu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 09.53'te oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

2Kayseri'de korkutan deprem; bazı evlerde hasar oluştu!

BAZI EVLERİN DUVARLARI ZARAR GÖRDÜ


Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde Yukarıborendere Mahallesi'ndeki bazı evlerin duvarında çatlaklar oluştu, bir evin duvarı da kısmen yıkıldı. AFAD ve İl Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı. Bölgede şu ana kadar başka bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

3Kayseri'de korkutan deprem; bazı evlerde hasar oluştu!

Kayseri Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.