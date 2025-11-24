Kayseri'de iki efsane buluştu! Pistte görsel şölen sundular

5





"Türkiye Şampiyonaları'na ev sahipliği yapıyoruz"



Talas olarak havacılığa önem verdiklerini kaydeden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Talas'ta başlarken dedik ki 'Herkesin bir hobisi olsun'. Ama havacılık hobisinin Talas'ta olması bize ayrıca bir gurur veriyor. Yamaç paraşütü olsun, model uçak olsun, yelken kanat olsun sık sık müsabakalar yapıp Türkiye Şampiyonaları'na ev sahipliği yapıyoruz. Ali Dağımız akredite edilmiş Türkiye'deki üç atlama alanından birisi. Ama burası çok samimi arkadaşlarımızın hobi olarak İHA ve model uçak konusundaki bütün serüveni takip edip maharetlerini gösterdiği yer. Buradaki uçakların birçoğu, bu atölyede yapılan uçaklar. Atatürk'ün dediği gibi 'İstikbal göklerdedir'. Türk gençliğinin göklerdeki istikballe alakalı başarısını buralarda temel alarak devam ettirmek istiyor arkadaşlarımız. Biz de ev sahipliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



Başkan Yalçın ayrıca, "Klasik otomobilciler yine Talas'talar. Bugün farklı bir birliktelik var. Maket uçak, model uçak ve İHA'larla klasik otomobilciler aynı pistteler. Çok keyifli bir gün geçiyor. Katılanlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.