Kayseri'de hazineyi bulunca ihbar etti! Dağda gezerken karşılaştı

‘Uluslararası arenada da yankı uyandıracaktır’



Tarihlendirmede birçok etkene bakıldığını anlatan Özsoy, şöyle devam etti:



"Boya veya oyma olup olmayışına, figürlerin neyi temsil ettiğine ve benzeşmeye göre bir tarihleme yapılabiliyor. Tam raporlar yazıldığı zaman veya bununla ilgili uzmanlar çalışmaya başladığı zaman muhtemelen uluslararası arenada da yankı uyandıracaktır. Formundan, kullanılan boya tarzından, figürlerin şeklinden uzmanlar bir tarihleme çıkaracaktır fakat tarih öncesi zamana tarihlendirilmesi mümkün gözüküyor. Latmos dersek Latmos'la çağdaş bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Hakkari ile veya belki de Göbeklitepe'yle. Gönül ister ki Göbeklitepe ile çağdaş olsun. Kesin bir şey söyleyememekle beraber, Neolitik Çağ'ın milattan önce 10 bin yılından başladığını düşünürsek, yazının bulunuşuna kadarki arada bir yerde. Kabaca 6 bin yıl civarı gibi dersek yanlış söylememiş oluruz."



Özsoy, resimlerin bir sanatçı ya da bölgede yaşayan bir aile bireyleri tarafından çizilmiş olabileceğini dile getirdi.



Duyarlı insanların bu tip değerlerin ortaya çıkmasında önemli görev üstlendiğinin altını çizen Özsoy, şunları kaydetti:



"Vatandaşın ihbarı ve bu işe dikkat çekmesiyle olay bu aşamaya kadar ulaşabildi. Dolayısıyla bu insanların dikkati, öngörüsü veya koruma bilinci sayesinde diğer taraflarda çok büyük ilerleme kaydedildi. Biz de de muhtemelen aynısı olacak. Biz de bu insanlarla güzel haberler alacağız. Kayseri için önemli. Kayseri'nin tarihini daha gerilere çekmesi, biz de kaya resimlerinin hiç olmayışı ve ilk defa kaya resimlerinin açığa çıkması büyük bir kazanç."



Özsoy, Selçuklu, Osmanlı ve Roma gibi medeniyetleri etkileyen Erciyes'in görüntüsünün duvarla bu şekilde işlenmiş olup olmadığını merak ettiklerini sözlerine ekledi.