Kayseri'de bu dede emekliliğe karşı!

Allah nasip etmesin, emeklilik ne demek? Zamanlı kıymetli? Para mı? ‘Zaman kıymetli' diyoruz. Para ile satıyoruz. Birde üste para veriyoruz. Zamanı satan adam enayi, emekli olmak için para ödeyen çift kat enayi. ‘Şurada otur sana 10 bin TL para vereceğiz deseler' sen zamanı satmış olursun. Üstelik biz para ödeyerek, emekli oluyoruz. Yani ‘zamanımı alırsan, sana para veririz' diyoruz. Sağlıklı bir insana, ‘sağlığını ver de para verelim' desek verir mi? Adam tütün kullanıyor. Hem sağlığını veriyor hem de parasını” şeklinde konuştu.