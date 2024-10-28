Kayseri'de bu dede emekliliğe karşı!

'5 KURUŞA İP SATARIM HERKESE ZEKAT VERİRİM'

Yanına gelen kişilere iyiliği anlattığını aktaran Karaimam, “Yanıma gelen kişiye iyiliği anlatıyorum. Dinlerse kendine dinlemezse de kendisine. Ben ‘bana inan' demiyorum. ‘İlme inan' diyorum. Ben yanılabilirim ancak ilim yanılmaz. Elbette ki bu hayattan mutluyum. ‘Dünyanın en zengin insanı kim? diye sorsalar, ‘benim' derim. Ben 5 kuruşa ip satarım. Ancak herkese zekat dağıtırım. Diğer adam 10 TL'ye ip satar, gider bir cami yaptırır. Hangimiz zengin? Ben herkese dağıtıyorum. Zenginlik mutlu olmaktır. Huzurlu olmaktır. 40 senedir doktora gitmem, ilaç kullanmam. Çünkü benim vücudum dengeli besleniyor. Temel gıda ile beslenen kişinin vücudu antikor üretir. O zaman ilaca ihtiyaç yok ki, aşıya ihtiyacı yok ki. Vücut kendi askerini kendi yetiştirir” ifadelerini kullandı.