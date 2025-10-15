Kayseri'de 16 Ekim'de açılışı yapılıyor! 20 metre dönemi başladı

1

Melikgazi’ye yeni bir trafik aksı, güvenilir yeni bir yol kazandırmış olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu 16 Ekim Perşembe günü saat 17.00'de yapılacak olan tanıtım programına tüm Kayserilileri davet ederek, "Melikgazi Belediyesi olarak hem ilçemizin hem de Kayseri’nin trafik yükünü alan, yeni ve konforlu yollar kazandırmaya devam ediyoruz. Birçok mahallede yapmış olduğumuz yeni yol çalışmalarımızla ilçemizin ulaşım ağını genişlettik. Yine bu kapsamda Köşk Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı’nı, Talas Bulvarı’na bağlayan 3 kilometrelik alternatif yol olan Albayrak Caddesi, 20 metre genişliğe sahip. Bu yol Hulusi Akar Bulvarı’nın, Kartal Bulvarı’nın ve Talas Bulvarı’nın yükünü hafifletti."