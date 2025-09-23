Kayıp Osmanlı şeyhi Tokat'ta bulundu! Çaldıran Seferi'nde vefat etti, türbesine akın var!
Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki 'Yalnız çam türbesinin' Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Seferi sırasında vefat eden bir şeyhe ait olduğuna inanılıyor. Gerçek mi rivayet mi bilinmese de türbe ziyaretçilerini ağırlıyor.
İlçeye bağlı Hebüllü Yaylası'nda, bin 200 rakımlı dağın yamacında bulunan 'Yalnız Çam Türbesi' asırlardır bölge halkının manevi duraklarından biri olmayı sürdürüyor.
Yavuz Sultan Selim Han'ın 1514 yılında Çaldıran Seferi'ne giderken bu güzergâhtan geçtiğine ve beraberindeki şeyhlerinden birinin burada vefat ederek defnedildiğine inanan vatandaşlar türbeye giderek dua ediyor.
Çocukluğundan bu yana türbenin ziyaret edildiğini belirten 75 yaşındaki Kemal Aslan, "Ben 75 senedir bilirim ki burada bir evliya yatıyor. Yalnız Çam Evliyası diye bilinir."
"Yavuz Sultan Selim'in Selemen Yaylası'na giderken bu tarihi yoldan geçtiği söylenir. Çevreden insanlar her hafta gelir dua eder" dedi.
Bölge sakinlerinden Ayhan Şahin ise türbenin tarihi öneme sahip olduğunu iddia ederek "Yavuz Sultan Selim Han 1514 yılında Çaldıran Seferi'ne giderken bu yoldan geçmiş ve 10 gün Selemen Yaylası'nda konaklamış. Yolculuk sırasında padişahın çok sevdiği şeyhlerinden biri burada vefat etmiş. O günden bugüne türbe çevresinden ve Ordu ile Tokat'tan yüzlerce insan burayı ziyaret eder" diye konuştu.