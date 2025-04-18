Kayıp kedi 'Badem' bulundu, ailesi altınla ödüllendirdi

‘HAYVANLARI KORUMALIYIZ'

Sibel Kazaz, Badem’in bulunmasına vesile olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, “Kedilerin benzerliğini fark edince, ilandaki numaralara videoyu gönderdik. Kedinin sahiplerine de ulaşınca, aranan kedi ‘Badem’ olduğunu doğruladık. Bu mahalle ile bulunduğu mahalle arasındaki mesafe bayağı uzak. Benim de kedilerim var bu duyguyu anlıyorum. Böyle bir şeye vesile olmak çok güzel. Duyarlı olmalı ve hayvanları korumalıyız” dedi.