Kayıp kedi 'Badem' bulundu, ailesi altınla ödüllendirdi
Trabzon'da Mukadder Korkmaz ve kızı Özge Sağlam'ın kaybolup, sokaklara astığı afişlerle aradığı 2 yaşındaki ‘Badem’ adlı kedisi, sahil kenarında Sibel Kazaz tarafından bulundu. Anne ve kızı, 10 gün sonra kavuştukları kedilerini bulan Kazaz’ı altınla ödüllendirdi. Sağlam, “Altın kalpli bir insanı, altınla ödüllendirdik” dedi.
Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON, (DHA)
• 18 Nisan 2025 - 17:49 • Son Güncelleme:
Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON, (DHA)
• 18 Nisan 2025 - 17:49 • Son Güncelleme: