GündemKayalıklarda can pazarı! 30 metreden düştü, mucize kurtuluş
HaberlerGündem Haberleri Kayalıklarda can pazarı! 30 metreden düştü, mucize kurtuluş

Kayalıklarda can pazarı! 30 metreden düştü, mucize kurtuluş

26.04.2026 - 08:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Kastamonu'nun Küre ilçesinde dağlık alanda gezdiği sırada uçurumdan yuvarlanarak kayalıklarda sıkışan genç, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

1Kayalıklarda can pazarı! 30 metreden düştü, mucize kurtuluş

Karadonu köyü sınırlarında yer alan Doğanlar Kalesi mevkiinde dağlık alanda gezen 22 yaşındaki A.T.C, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yuvarlandı.Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi yönlendirildi.

2Kayalıklarda can pazarı! 30 metreden düştü, mucize kurtuluş

Düştüğü yerde kayalıklarda sıkışan ve yaralanan genç, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, hastaneye kaldırıldı.