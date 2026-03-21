Kastamonu'da unutulmaya yüz tutmuş zanaatı el ele yaşatmaya çalışıyorlar!

Ölene kadar mesleğine devam edeceğini belirten Simitçi, "İşler artık çok kıt. Günde bir-iki çift ayakkabı gelirse geliyor, gelmezse oturup vakit geçiriyoruz, eş dostla sohbet ediyoruz. Ben alışkın olduğum için evde duramıyorum. Allah ömür verdiği sürece bu işe devam edeceğim. Bu mesleğe gerçekten aşığım. İlkokulu bile bitiremedim ama bu sanatla hayatımı sürdürdüm, hâlâ da sürdürüyorum. Ömrüm yettiğince devam edeceğim. İşler azaldığı için dükkânda ayakkabı içi, tabanlık, ayakkabı boyası ve bağcık da satıyorum. Boya işi oldukça yapıyorum. Müşteri ne isterse, ona göre ayakkabıya işlem yapıyoruz" diye konuştu.