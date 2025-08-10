Kastamonu'da sel göleti yapıldı: Taşkınların önüne set olacak

4





Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, AA muhabirine, Ezine Çayı'nın 45 kilometrelik bir havzasının olduğunu söyledi.



Sel felaketinin tekrar yaşanmaması için birçok tedbir alındığını anlatan Yanık, "Tahkimat duvarlarının tamamlanmasıyla birlikte ilçemizde, ilçe merkezinde 5 ulaşım köprüsü yapıldı. Bunların dördü kemerli köprü. İlçe merkezi sınırları dışında, üst havzada iki ulaşım köprüsü, biri kemerli olmak üzere Devlet Su İşleri tarafından projelendirilerek yapılarak hizmete açıldı. Onun yanında bir köprümüz, Devlet Su İşleri tarafından ihale edildi. İnşallah kısa zamanda tamamlanarak özellikle köylerimizin karşıdan karşıya ulaşım sağlayan bir tesis de açılmış olacak." diye konuştu.