Kastamonu'da bin 200 kınalı keklik doğaya salındı!

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Hacımuharrem köyü muhtarı Kadir Çavdarcı ise, "Köyümüzde böcek türleri çok var. Bundan korumak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan müracaat ederek köyümüze keklik salınmasını rica ettik. Bugün de köyümüze kene ve yabani böceklerin toplanması konusunda keklik salındı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na, Milli Parklar Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.