Kastamonu'da atölyesini kurdu, 2 günde ancak 1 tane üretiyor! Tüm dünyanın ilgisini çekti

5





"El işçiliği tespihler daha kıymetli oluyor"



El yapımı ve taşların tespihin değerini arttırdığını ifade eden Ekşioğlu, Tespih yapımı, sanayileşmeyle çok ileri bir boyuta taşındı. Eskiden tamamıyla el işi olduğu için süreci uzundu. Şu anda tespih yapan binlerce usta var. El işçiliğinde süreç uzun oluyor. Bir tespihin baştan sona bitiş aşaması iki günü buluyor. Makineleşmeden dolayı bin tane tespih yapan makineler var. Hal böyle olduğu için el işçiliği tespihler daha kıymetli oluyor" diye konuştu.