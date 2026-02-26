Kastamonu'da ahşap sanatıyla yapılan eserlere yoğun ilgi
Kastamonu'da Halk Eğitim Merkezlerinde öğrenim gören kursiyer tarafından yapılan ahşap ürünler ve eserlerin beğeniye sunulduğu sergi yoğun ilgi gördü.
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, ahşap sanatının geçmişten günümüze uzanan birikiminin tanıtılması, geleneksel sanatların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla sergi düzenlendi.
Mimar Vedat Tek Kültür Merkezinde açılan serginin açılış kurdelesini Vali Meftun Dallı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete ve Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Kastamonu Emniyet Müdürü Tamer Taşve protokol üyeleri kesti.
Açılışın ardından Vali Dallı ve Genel Müdür Mete, beraberindeki heyet ile birlikte sergide Halk Eğitim Merkezlerinde kursiyerler tarafından yapılan ahşap ürünlerini inceledi.
Vali Dallı ve Genel Müdür Mete, stantları tek tek ziyaret ederek kursiyerler ve usta öğreticilerinden ahşap ürünleri hakkında bilgiler aldı.
Hayat boyu öğrenmenin vatandaşlar için büyük önem taşıdığını ifade eden Cengiz Mete, "Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak Halk Eğitim Merkezlerimiz bizim malumunuz vatandaşlarımıza her alanda beceri kazandıran kurumlarımız.
Bu kurslar çok uzun süreli, bazen 6 ay, bazen 2 sene, bazen bir sene sürebiliyor.
Burada vatandaşlarımız aldıkları eğitimden neticesinde kurslarda yaptıkları, geliştirdikleri alanlarda yıl boyunca yaptıklarını sergileme imkanı buluyorlar" dedi.
Serginin ardından Mustafa Kaya Anadolu Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirilen Ramazan etkinliğine katılan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, Öğrencilerle birlikte sohbet edip düzenlenen aktivitelere katıldı.