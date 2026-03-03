Kastamonu'da açıldı: Günde 10 bin kişi ziyaret ediyor

2





"Dünden itibaren tahminen 10 binden fazla kişi sergiyi ziyaret etti"



Vatandaşların yoğun ilgisinin olduğunu ifade eden Kastamonu Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, "Vatandaşlarımız 2 gündür sergiyi büyük bir heyecanla kalabalık ve coşku halinde ziyaret ediyorlar. Burada muhteşem eserler var. Burada kimliğimiz, tarihimiz var. Osmanlı padişahlarının kendi yaptıkları hat sanatını görüyoruz. Osmanlı Devleti'ne ait sancaklar var. Arkamızda Kabe'nin giriş kapısı örtüsü var, 2. Mahmut döneminde yapılmıştır. Aynı zamanda Ravza-i var. Yine Osmanlı Dönemine ait Kabe'nin bakımı için gönderilen birtakım paralar, altın sikkelerin gönderildiği keseler var. Aynı şekilde Hırka-i Şerif gibi Peygamber Efendimize(Sallallahu teala aleyhi ve sellem) ait örnekler var. Bunun dışında birçok hat sanatı var ve çeşitli eserler var. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür Bakanlığı bu eserleri özenle seçmişler. Vatandaşlarımızın ilgisine sunmuşlar. Vatandaşlarımızdan burayı ziyaret etmelerini hararetle öneririm. Güzel bir sergi bizde mutluyuz. Buna ev sahipliği yaptığımız için şu ana kadar tahmini olarak ancak söyleyebiliyoruz. Kastamonu'da şu kalabalığı gördüğünüz üzere en az 10 bin kişi ziyaret etmiştir. Sadece dün itibariyle, bugün akşama kadar sayının daha da artmasını bekliyoruz" dedi.