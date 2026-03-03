Kastamonu'da açıldı: Günde 10 bin kişi ziyaret ediyor
Kastamonu’da 99 eser ve kurtsal emanetlerin yer aldığı sergiyi bir günde 10 binden fazla kişi ziyaret etti. Kabe örtüsü ve Ravza-i Mutahhara örtüleri yoğun ilgi görürken, kutsal emanetler vatandaşlara duygusal anlar yaşattı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı iş birliğinde Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri" sergisi, Kastamonu’da ziyaretçilerine kapılarını açtı. İlk açıldığı saatlerden itibaren vatandaşlardan yoğun ilgi gören sergide, Kabe örtüleri, Ravza-i Mutahhara örtüleri, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) saç-ı şerifinin yanı sıra, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı müzeler, teberrükat depoları ve vakıf kayıtları arşivinden seçilen kutsal emanetler ile taşınır vakıf kültür varlıkları yer alıyor. Toplam 99 vakıf eseri ve kutsal emanetlerin yer aldığı sergi, ziyaretçilere hem tarihi hem de manevi bir yolculuk sunuyor.İlk kez Kastamonu’da 23 Ağustos Spor Salonunda sergilenen Kabe örtüleri ve Ravza-i Mutahhara örtüleri, davetlilerden yoğun ilgi gördü. Ayrıca Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (Sallallahu teala aleyhi ve sellem) Saç-ı Şerifi’nin de sergilendiği bölümde davetliler gözyaşlarımı tutamadı.
"Dünden itibaren tahminen 10 binden fazla kişi sergiyi ziyaret etti"
Vatandaşların yoğun ilgisinin olduğunu ifade eden Kastamonu Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, "Vatandaşlarımız 2 gündür sergiyi büyük bir heyecanla kalabalık ve coşku halinde ziyaret ediyorlar. Burada muhteşem eserler var. Burada kimliğimiz, tarihimiz var. Osmanlı padişahlarının kendi yaptıkları hat sanatını görüyoruz. Osmanlı Devleti'ne ait sancaklar var. Arkamızda Kabe'nin giriş kapısı örtüsü var, 2. Mahmut döneminde yapılmıştır. Aynı zamanda Ravza-i var. Yine Osmanlı Dönemine ait Kabe'nin bakımı için gönderilen birtakım paralar, altın sikkelerin gönderildiği keseler var. Aynı şekilde Hırka-i Şerif gibi Peygamber Efendimize(Sallallahu teala aleyhi ve sellem) ait örnekler var. Bunun dışında birçok hat sanatı var ve çeşitli eserler var. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür Bakanlığı bu eserleri özenle seçmişler. Vatandaşlarımızın ilgisine sunmuşlar. Vatandaşlarımızdan burayı ziyaret etmelerini hararetle öneririm. Güzel bir sergi bizde mutluyuz. Buna ev sahipliği yaptığımız için şu ana kadar tahmini olarak ancak söyleyebiliyoruz. Kastamonu'da şu kalabalığı gördüğünüz üzere en az 10 bin kişi ziyaret etmiştir. Sadece dün itibariyle, bugün akşama kadar sayının daha da artmasını bekliyoruz" dedi.
"Sergiyi görmekten çok mutlu oldum"
Sergiyi ziyaret eden Muhittin Sarıoğlu ise, "Sergiyi çok güzel buldum. Allah getirenlerden ve herkesten razı olsun. Böyle bir şeyleri insanların görmesi çok mutlu ve cenabı Allah herkese böyle yerler nasip eylesin. Bunlar Allah'ın Kur’an’ları, Allah'ım nasip etmiş buraya getirmişler. Çok memnunum, çok mutlu oldum. O kadar heyecanlandım ki çok heyecanlandım. Çok iyi gördüm, çok iyi oldu. Nereden geldiyse Allah şu mübarek günde bir değil, bin kere Allah razı olsun getirenlerden ve millete gösterdiklerinden çok mutlu oldum" diye konuştu.
"Heyecanla geziyorum"
Sergiyi gezen Kastamonu PTT Merkez Müdür Vekili Hale Çapkan da, "Çok güzel, çok duygulandım. Kastamonu için çok güzel bir organizasyon olmuş. Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Çok duygu yüklü bir ortam, hepsini tek tek incelemek ve gezmek istiyorum. Şu anda daha yeni geziyorum. Kabe örtüsünü görünce zaten direk dua ettim. Rabbim orayı canlı canlı görebilmeyi bize de nasip et, diye çok duygulandım. Daha Sakalı Şerif var bildiğim kadarıyla, daha tam gezemedim, heyecanla geziyorum" şeklinde konuştu.