Kars'ta yıllar sonra görüldü: Şubat ayında her şey eridi!
Kış mevsimiyle özdeşleşen Kars’ta, Şubat ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte karlar erimeye başladı.
Kent genelinde etkili olan ılıman hava, özellikle gündüz saatlerinde kar örtüsünün hızla çözülmesine neden oldu.
Geçtiğimiz aylarda yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen kent merkezi ve kırsal bölgelerde, sıcaklıkların artmasıyla birlikte cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.
Şubat ayında yaşanan bu sıcaklık artışının iklim değişikliğinin etkileriyle bağlantılı olabileceğine dikkat çeken vatandaşlar, ani erimelerin özellikle dere yatakları ve düşük rakımlı bölgelerde taşkın riskini artırabileceğini belirtti.
Öte yandan Kars’ta Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yakın seyretmesi beklenirken, gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması istendi. Kentte kış mevsimi etkisini sürdürse de, Şubat ayında yaşanan bu erime baharın erken habercisi olarak değerlendiriliyor.