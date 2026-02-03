Kars'ta yıllar sonra görüldü: Şubat ayında her şey eridi!

4

Öte yandan Kars’ta Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yakın seyretmesi beklenirken, gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması istendi. Kentte kış mevsimi etkisini sürdürse de, Şubat ayında yaşanan bu erime baharın erken habercisi olarak değerlendiriliyor.