Kars'ta toprağa asit uygulaması: 4 çeşitte yüzde 75 verim artışı sağlandı

Öte yandan hasadı yapılan silajlık mısırlar traktörlerle taşınırken, elde edilen verim çiftçilerin yüzünü güldürdü.



Ayrıca Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce bu tür uygulamalar, çiftçilere modern tarım tekniklerini tanıtmak, ürün verimliliğini artırmak ve bölge tarımına katkı sağlamak amacıyla yapılıyor.