Kars'ta özel gereksinimli öğrencilerden serada dev üretim: Bakan hayran kalıyor!

Toprakla vakit geçiren öğrenciler hem tarımsal üretim konusunda bilgi edinme fırsatı buluyor hem de doğayla iç içe ortamda sosyal ve kişisel becerilerini geliştirme imkanı yakalıyor.



Çalışmayla, özel çocukların sorumluluk bilinci kazanması, el becerilerini geliştirmesi ve doğayla bağ kurması amaçlanıyor.



Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki uygulama serasının bölgeye ilham olduğunu söyledi.



Zaman zaman çiftçilere yeni ürünleri, gübreleme ve yetiştirme metotlarını uygulamalı olarak göstermek amacıyla kurdukları serada şimdi de çocuklara hizmet verildiğini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:



"Onların hem toprakla buluşmaları, toprağa ellemeleri, fideyi toprakla buluşturmaları ve sonrasında da burada yetişecek bu ürünlerle de çiftçiliğin, üretimin nasıl olduğu konusunda da bir farkındalık, bir bilinçlendirme amaçlıyoruz. Zaman zaman çiftçilerimiz buraya gelip teknik olarak da gezi gerçekleştiriyorlar. Buradaki bu uygulama serası çiftçimizden de oldukça ilgi görüyor."