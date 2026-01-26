Kars'ta devreye alındı: Kesintisiz hizmet sunuyor
Sarıkamış Kayak Merkezi, yenilenen aydınlatma sistemiyle kayakseverlere gece vaktinde de kesintisiz adrenalin sunuyor. Sarıçam ormanları arasında, kristal karın ışıltısıyla birleşen gece kayağı, yoğun ilgi görüyor.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Kayak Merkezi, kış turizminin gözdesi olmaya devam ediyor. Gündüz eşsiz manzaranın tadını çıkaran tatilciler, hava karardıktan sonra da pistlerin yolunu tutuyor.
"Pistler gün gibi aydınlık"
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Valilik koordinesinde tamamlanan modern ışıklandırma çalışmaları sayesinde, pistler gece kayağına uygun hale getirildi. Yaklaşık 3 kilometrelik alanda kurulan yüksek güçlü LED sistemleri, kayakçıların güvenle kaymasına imkan tanıyor. Sarıçam ormanlarının arasından süzülen sporcular, yıldızlar altında kayak yapmanın ayrıcalığını yaşıyor.
Sarıkamış'ta gece kayağı yaptığını ifade eden Alper Yıldırım, "Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeyiz. 2 bin 300 rakımdayız. Sarıkamış'ta gece kayağı çok güzel, çünkü sarıçam ormanları arasında kayak yapmak çok güzel, biz de bu atmosferi yaşamak için gece kayağına geldik" dedi.
İnanılmaz bir ortam olduğunu belirten Emir Ali Bakışçı, "Gerçekten inanılmaz bir ortam var. Bir Sarıkamışlı olarak kayak merkezimizin pistlerini ve karını çok seviyorum. Fırsat buldukça tüm misafirlerimizin gelmesini istiyoruz" diye konuştu.
Öte yandan, Sarıkamış Kayak Merkezindeki otel işletmecileri ise gece kayağının bölge turizmine büyük katkı sağladığını dikkat çekti. Ayrıca mesai saatlerinden sonra kayak yapmak isteyen bölge halkı ve otellerde konaklayan turistler, ışıklandırılmış pistler sayesinde zamanı daha verimli kullanabiliyor.