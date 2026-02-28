Kars'ta 50 yıl sonra rekor kırıldı! 70 köyde görüldü

2





"78 yaşındayım, böylesini sadece çocukluğumda gördüm"



Kars sokaklarında kar küreyen vatandaşların ortak cümlesi "eski kışların geri geldiği" oldu. Kent sakinlerinden 78 yaşındaki Umut Çelik, "Ben 78 yaşındayım ilk defa bir çocukluğumda görmüştüm böyle güzel bir kar, şimdi bir de bu sene gördüm. Dizimize kadar bata çıka bir kar gördüm. Böyle bir kar ilk defa yağıyor Kars’a, çok büyük bir berekettir bence, bundan şikayetçi olanlarda var. Ama olmasınlar, kar berekettir, kar güzelliktir, kar temizliktir, kar Allah’ın en güzel bahşettiği şeylerden birisidir" dedi.