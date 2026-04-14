Karın ağrısı şikayetiyle gitti, gerçek hastanede ortaya çıktı! Doktorlar şaşkına döndü
Bingöl'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden hastanın safra kesesinden tam 2 bin 67 adet taş çıkarıldı. Uzmanlar, bu denli yüksek sayıda safra taşı vakalarının oldukça nadir görüldüğünü belirtti.
Bingöl Devlet Hastanesi’nde nadir görülen bir vaka başarılı bir operasyonla sonuçlandı. Karın ağrısı ve sindirim sistemi şikayetleriyle hastaneye başvuran S.T. isimli hastanın yapılan tetkiklerinde safra kesesinde ileri düzeyde taş birikimi tespit edildi.
Bunun üzerine cerrahi müdahale planlandı. Op. Dr. Mustafa Yiğit tarafından gerçekleştirilen laparoskopik kolesistektomi (kapalı safra kesesi ameliyatı) başarıyla tamamlandı. Operasyon sırasında hastanın safra kesesinden toplam 2 bin 67 adet taş çıkarıldığı belirlendi.
Uzmanlar, bu denli yüksek sayıda safra taşı vakalarının oldukça nadir görüldüğünü belirterek, tedavi edilmeyen safra kesesi hastalıklarının ciddi enfeksiyonlara, safra yolu tıkanıklıklarına ve pankreatit gibi hayati risklere yol açabileceğine dikkat çekti. Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Mustafa Yiğit, meslek hayatında ilk kez bu kadar fazla sayıda taşla karşılaştığını ifade ederek, hastanın sağlığına kavuşmasının sevindirici olduğunu söyledi.
Ameliyat sonrası genel durumu iyi olan hasta, kısa sürede sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Hastane Başhekimi Op. Dr. Reha Sermed Aygören ise hastanede özellikli ameliyatların artarak devam ettiğini belirterek, vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti sunmak için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.