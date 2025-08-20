Karasu-Kocaali hattına 136 milyon TL’lik dev yatırım!

3

SEDAŞ’tan yapılan açıklamada, Karasu-Kocaali hattının artan nüfus, turizm potansiyeli ve mevsimsel yük değişimleri nedeniyle enerji altyapısında kritik bir odak noktası haline geldiğine dikkat çekildi. Özellikle sahil bandında yaşanan talep artışına cevap verecek şekilde planlanan bu yatırım, sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda bölgenin uzun vadeli büyüme dinamiklerine uyum sağlayacak güçlü bir altyapı sunacak.