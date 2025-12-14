Karaman'ın tek keşfi oldu: Ermenek ilçesinin adı verildi! Yunanistan'daki arkadaşı örneğini buldu

4





‘AKDENİZ İKLİMİNE UYUMLU BİR BİTKİ'



Borcak cinsi türlerinin Akdeniz iklimine uyumlu olduğunu belirten Prof. Dr. Duran, "Bu bitki alanda büyük öbekler halinde bulunur. Çalı formunda, yaprak dökücü, kalın ve sert batıcı dikenlidir. Yaklaşık 55 santimetre boyunda, önceki yıllara ait alt dalları kalıcı. Ülkemizden bilinen borcak türleri arasında yakın benzeri olmayan gösterişli bir bitkidir. Ermenek borcağı, Göksü Vadisi içinde, Akdeniz ikliminin etkili olduğu kızılçam altı ve açıklıklarında, makilik alanlarda, tarla ve zeytinliklerin kenarlarında, bin, 1200 metre yükselti aralığında yetişmektedir.”



Keşfedilen bitki türünün şifalı ve ekonomik bitkiler arasında önemli yere sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Duran, "Borcak türleri, sigara bağımlılığı tedavisinde, idrar söktürücü, kabızlık giderici, safra artırıcı, cilt hastalıklarının tedavisi, kalp ritminin düzenlenmesi, doğum kolaylaştırıcı, antioksidan ve ödem giderici gibi faydalı etkilere sahiptir. Ayrıca süs bitkisi, arıcılıkta bal bitkisi, erozyon kontrolü, boyacılık, toprağa azot bağlanmada ve meralar için önemli ekonomik değerleri olduğunu söyleyebiliriz” dedi.