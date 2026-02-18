Karaman'da tuvaletini yapamayan çocuğun bağırsaklarından çıkanlar şoke etti

3

Bağırsak duvarını etkilemeye başlamıştı ama herhangi bir yırtık oluşmadan almış olmamız bizim için avantaj oldu. Burada önemli olan çocuğun çift mıknatıs yutmuş olmasıydı. Çünkü iki mıknatıs bağırsak duvarını arasına alıp bağırsakta yırtılmaya, yine karın içinde karın zar iltihabı ve karın içine bağırsak içeriğinin geçmesi gibi ölüme giden durumlara sebep olabilir. Şu an çocuğun sağlık durumu iyi."