Karadenizli'nin zekası ayıya da yetti! Kurduğu sistemi görenler gözlerine inanamıyor: Asansörle çıkıyor

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Koruyucu kıyafetiyle asansör üzerinden kovanların bakımını yapan Halil İbrahim Saruhan, "Bu bir ayı-petek hikayesi. Arıcıyız; kendi çapımızda üç beş arı peteğimiz vardır. Buralarda koyacak yer yoktu. Ayı gelip 2 sefer peteklerimi yedi, kovanlara hasar verdi. Bu nedenle böyle bir sistem düşündüm. Oğlumun sağlık durumları nedeniyle daha önce yaptığım asansör zaten vardı.