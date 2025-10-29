Karadeniz'in yeni simgesi Trabzon il sınırına dikildi! Dünyanın en tehlikeli yolunda yapıldı
Adrenalin tutkunlarının, motor sporları meraklılarının ve doğaseverlerin ilgi odağı haline gelen Derebaşı Virajları, Bayburt'un turizmde yükselen değerlerinden biri olma yolunda ilerliyor.
Bayburt ile Trabzon sınırında yer alan ve ‘Dünyanın En Tehlikeli Yolu' olarak bilinen Derebaşı Virajları'na, bölgenin simgesi olacak ‘Derebaşı Virajları Künye Taşı' Bayburt Valiliği tarafından dikildi.
Gelecek dönemlerde seyir tepesi olarak da düzenlenmesi planlanan bölge, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine, hem adrenalin hem de doğayla iç içe bir deneyim sunacak.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Vali Yardımcısı Yusuf Beran Vuran, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ve kurum müdürleriyle birlikte künye taşının dikildiği alanda incelemelerde bulundu.
Künye taşının dikilmesini Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümüne denk getirdiklerini kaydeden Vali Eldivan, "Hem bu anlamlı günü taçlandırmak hem de Bayburt'un bilinirliğini artırmak istedik" dedi.Eldivan, doğa severlerin ilgisini çekecek, ziyaretçilerin fotoğraf çekip Bayburt'un güzelliklerini dünyaya tanıtabileceği güzel bir alan oluşturduklarını kaydetti.
Dünyanın en tehlikeli yollarından birinde bulunduklarını dile getiren Vali Eldivan, "Burası Bayburt ile Trabzon arasındaki sınır bölgesi. Derebaşı Virajları 13 keskin virajdan oluşuyor ve özellikle adrenalin tutkunları ile doğa sporcularının büyük beğenisini kazanıyor" dedi.Eldivan, bölgenin motosiklet, bisiklet ve doğa meraklıları tarafından sık sık ziyaret edildiğini vurguladı.
Vali Eldivan, Derebaşı Virajları'nın Bayburt'a ait kısmının başlangıç noktasında yer aldığını belirterek, "Yolun bittiği noktada köprünün bulunduğu yerde Trabzon sınırı başlıyor. Trabzon tarafında yönlendirme ve bilgi tabelası bulunuyordu ancak Bayburt tarafında böyle bir tabela yoktu" diye konuştu.
Valilik olarak konuyu ele aldıklarını dile getiren Eldivan, yapılan düzenlemeyle Bayburt'un turizm tanıtımına önemli bir katkı sağlandığını ifade etti.