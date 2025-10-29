Karadeniz'in yeni simgesi Trabzon il sınırına dikildi! Dünyanın en tehlikeli yolunda yapıldı

4





Dünyanın en tehlikeli yollarından birinde bulunduklarını dile getiren Vali Eldivan, "Burası Bayburt ile Trabzon arasındaki sınır bölgesi. Derebaşı Virajları 13 keskin virajdan oluşuyor ve özellikle adrenalin tutkunları ile doğa sporcularının büyük beğenisini kazanıyor" dedi.Eldivan, bölgenin motosiklet, bisiklet ve doğa meraklıları tarafından sık sık ziyaret edildiğini vurguladı.



Vali Eldivan, Derebaşı Virajları'nın Bayburt'a ait kısmının başlangıç noktasında yer aldığını belirterek, "Yolun bittiği noktada köprünün bulunduğu yerde Trabzon sınırı başlıyor. Trabzon tarafında yönlendirme ve bilgi tabelası bulunuyordu ancak Bayburt tarafında böyle bir tabela yoktu" diye konuştu.



Valilik olarak konuyu ele aldıklarını dile getiren Eldivan, yapılan düzenlemeyle Bayburt'un turizm tanıtımına önemli bir katkı sağlandığını ifade etti.