Karadeniz'in kalbine düştü! Altın değerinde: Hayran bırakıyor

09.11.2025 - 12:10

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl, sonbaharın en görkemli günlerini yaşıyor. Bölgenin simgesi haline gelen çam ve gürgen ağaçları, sarıdan kızıla uzanan renk tonlarıyla adeta tablo gibi bir manzara oluşturuyor.

Dron ile kaydedilen görüntülerde, Uzungöl’ün çevresini saran orman dokusunun renk cümbüşü, doğa tutkunlarını ve fotoğrafçıları adeta kendine hayran bırakıyor.

Uzungöl, her mevsim ziyaretçilerini kendine hayran bıraksa da, sonbahar aylarında sunduğu bu benzersiz doğa şöleniyle fotoğraf sanatçılarının vazgeçilmez adresi haline geliyor.

Özellikle bu dönemde yapılan çekimler, doğanın tüm ihtişamını ve bölgenin eşsiz güzelliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Doğanın renk paletinin her tonunun görüldüğü bu günlerde, Uzungöl sadece bir turizm merkezi değil, aynı zamanda Karadeniz’in kalbinde doğanın yeniden can bulduğu bir sanat eseri gibi izleyenleri duygudan duyguya sürüklüyor.

