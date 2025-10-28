Karadeniz'in en güzel 43 kilometresi! İki ilçeyi bağlıyor

3

Ancak bir tarafında deniz, diğer tarafında orman manzarası bulunan sahil yolunda yapılan iyileştirme çalışmaları sonrası bölge yeniden ilgi odağı oldu. Sürücü ve yolcular, yeşil ile mavinin kucaklaştığı bu güzergâhta keyifli anlar geçiriyor. Yol üzerinde bulunan Tarihi Yason Kilisesi, Hoynat Adası ve Timsah Adası da ziyaretçilere tarihi ve doğal güzellikleri bir arada sunuyor.