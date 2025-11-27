Karadeniz’den hamsi fışkırıyor! Balıkçılar uykusuz, tekneler dolup taşıyor

3

Tekne çalışanlarından Ahmet Doğan, yaklaşık 3 aydır aralıksız hamsi avladıklarını şu anda ciddi bir hamsi bolluğu yaşadıklarını kaydederek "Geçen yıl çoğunlukla ince hamsi avlandığı için yasaktı bu sezon ise irilendi. Çok şahane bir avcılık var. Palamut çıkmadı, üç aydır hamsi tutuyoruz. Şu anda büyük bir hamsi bolluğu var; şükürler olsun, böyle bir sezon daha önce hiç yaşanmamıştı.