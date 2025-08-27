Karadeniz'de yeni av sezonu başlıyor: Balıkçılar heyecanla o günü bekliyor!

4

Geçen sene palamudun bol olduğunu bunun da iklimsel şartlardan kaynaklandığını kaydeden Mutlu, "Geçen sene palamut oldukça fazlaydı. Bu iş biraz bilimsel; bana göre tamamen iklimsel ve hava şartlarına bağlı. Şartlar uygun olursa, toriğin havyar tutması ve uygun bir ortam oluşması palamutun varlığını etkiliyor. Bu sene sıcaklıklar iyi gidiyor. Belki bir anda palamut daha yoğun şekilde kendini gösterebilir. Şu an numune de olsa denizde bir şeyler var, umut var diyebiliriz. Bize bağlı 38 kooperatif ve yaklaşık 50'ye yakın avcılık yapan gırgır teknesi var. Bunların bir kısmı hazırlıklarını tamamladı, bir kısmı ise hâlen tersanede hazırlık yapıyor. İnşallah havalar soğursa, hamsinin göçü biraz daha gecikir, bu da hem bizim hem de avcılık açısından iyi olur. Yeni sezonda bol kazançlı, sağlıklı ve güzel günlerde bir av sezonu geçirmelerini diliyorum" diye konuştu.