Karadeniz'de kabus patladı! Gittikçe azalıyor, kötü haberi verdi: Maalesef değişecek

2

Çalışmada kentteki iklim tehlikeleri, etkilenen sektörler ve yerel uyum kapasitesi çok boyutlu olarak değerlendirildi. Yapılan analizlerde Adapazarı için en yüksek risk alanı yüzde 29 ile şiddetli yağış ve taşkınlar olarak belirlendi. Kuraklık yüzde 22,1 ve sıcak hava dalgaları yüzde 18,3 ile öncelikli tehditler arasında yer alırken, bu tehditleri yüzde 10,5 ile şiddetli fırtına, yüzde 10,4 ile soğuk dalga ve artan sıcaklıklar, yüzde 9,8 ile orman yangınları izledi. Analizler doğrultusunda, yeşil altyapı, geçirgen yüzeyler, yağmur suyu yönetimi, enerji verimliliği ve çevre dostu tasarım uygulamalarının hayata geçirileceği, iklim değişikliğine uyum çözümlerinin sahada gösterileceği sürdürülebilir park tasarlandı.