Karadeniz'de kabus! Giresun'da başladı, üreticiler tedirgin: Ciddi ürün kayıpları yaşanabilir

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İnceleme yapılan bahçelerde ilaçlama yapılmış olmasına rağmen sınırlı da olsa böcek zararına rastladıklarını ifade eden Gedikali, "Bu durum ilaçlamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Haziran ayının ortasındayız ve kahverengi kokarca tehlikesi halen devam ediyor. Üreticilerin bahçelerinde zararlıyı görmemesi, ilerleyen dönemde risk oluşmayacağı anlamına gelmez. Geçtiğimiz yıl özellikle temmuz ayının ikinci yarısından itibaren kahverengi kokarca fındık bahçelerinde yoğun şekilde görülmeye başlamıştı. Zararlının yoğun olduğu alanlarda ciddi ürün kayıpları yaşanabilir" dedi.