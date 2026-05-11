Karadeniz’de bayram bereketi! 9 günlük tatil rezervasyonları patlattı: Uzungöl ve Ayder’de doluluk yüzde 80’e ulaştı!

Uzungöl’de işletmeci İbrahim İnce, Kurban Bayramı tatiline özel işletmelerde indirim yapıldığına dikkat çekerek, “Uzungöl turizmi Körfez ve Orta Doğu kitlesine hitap eden bir merkez. İsrail ve İran arasındaki bu gerilim bizleri bir hayli etkilemiş durumda. Bu 9 güne çok olumlu bakıyoruz. Mevsim olarak da fiyatlarımız uygun. Hem bu bayram milletimiz doyasıya tatil edebilsin diye biz de fiyatlarımızı revize ettik. Yüzde 20-40 oranında indirimlerimizi de yaptık. Misafirler, ilkbaharı doyasıya yaşayabilecekleri, yeşilin her tonunu görebilecekleri, doğanın tüm meyvelerine vermeye başladıklarını anı seyredebilecekleri bir yere gelecekler. Bana göre en kıymetlisi de bu. Uzungöl tabiat turizmi düşünenler, kafa dinlemek isteyenler için uygun. Yayla turları, paraşüt etkinlikleri, dağ yürüyüşleri gibi etkinlikler olacak. Akdeniz ve Ege gibi değiliz. Tabiat turizmi yapıyoruz. 9 günlük tatilin açıklanması anında rezervasyonlara yansıdı. Fiyatlarda uygun olunca tercih edildi. Güzel bir bayram bizleri bekliyor inşallah” ifadelerini kullandı.