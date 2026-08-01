Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ayı alarmı: Açlıktan değil, popülasyon artışından iniyorlar!

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KTÜ Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şağdan Başkaya her yıl popülasyondaki artış nedeniyle kent merkezlerine inen ayıların ölümlere ve ciddi yaralanmalara neden olduğunu belirterek, kontrollü avlanma çağrısında bulundu. Prof. Dr. Başkaya, “Ayı popülasyonundaki artış devam ediyor. Arttığını da yıllardır yaptığımız envanterler ve çalışmalarla ortaya koyuyoruz. Bugün fotokapan çalışmaları ve diğer sayım teknikleriyle beraber belli bölgelerde ayıların ne durumda olduğunu kendimiz sürekli takip ediyoruz. Farklı bölgelerdeki arazilere bakıyoruz. Ayı popülasyonu her geçen yıl artıyor. ‘Aç kaldığı için şehre indi’ diye söylemler duyuyoruz.