Karadeniz kıyısında çöp alarmı: Giresun kıyılarında tehdit büyüyor

3

Denizlerdeki kirliliğin sadece deniz canlılarını etkilemekle kalmadığını, ekolojik dengenin bozulmasının insan sağlığı ve atmosfer üzerinde de doğrudan etkileri olduğunu belirten. Prof. Dr. Cin, "Denizin altında çok farklı şeyler oluyor. Aslında bir ekolojik denge mevcut. Bu denge bozulduğunda soluduğumuz hava bile etkileniyor. Dünyanın herhangi bir yerindeki bir insan bile buradaki kirlilikten etkileniyor. Denizlerdeki en küçük canlılar, yani planktonlar, deniz yaşamının temel halkasını oluşturur. Planktonlar olmazsa diğer deniz canlıları beslenemez, türler azalır ve ekolojik denge bozulur. Bu kirlilik planktonları yok ediyor, üst hiyerarşideki canlılar beslenemediği için zayıf kalıyor ve türler azalıyor. Planktonlar hem bitkisel hem hayvansal özelliklere sahiptir, oksijen üretir ve karbondioksiti tüketir."