Karadeniz için kritik uyarı! Oksijenli su 100 metreye kadar daraldı: Balıklar ve canlılar tehdit altında

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KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Erüz, Karadeniz’de deniz suyu sıcaklığının küresel ısınmaya bağlı olarak hızla arttığını belirterek, şunları söyledi:“Biyoçeşitliliği etkileyen kısa faktörler var. Birincisi, insan etkisiyle Karadeniz’in ekosistemi bozuluyor. Özellikle fiziksel yapıda ciddi bir değişim var. Küresel ısınmaya bağlı olarak Karadeniz’in deniz suyu sıcaklığı hızla artış gösteriyor. Bu sıcaklaşmada buharlaşmanın fazla olması ve tuzunun artmasıyla birlikte Karadeniz’in dip ve üst tabakası arasındaki etkileşim artmaya başladı. Bu Karadeniz’de balık ve diğer üst yapı organizmalarının yaşayabileceği oksijenli su kütlesinde daralmalar başladı. Daha önce 200 metreye kadar olan derindeki sular oksijence zengin sular iken, şimdi bu derinlik yer yer 100 metrelere kadar çıkabiliyor.